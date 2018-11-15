«أشغال الشارقة» تنجز توسعة وصيانة مسجد «ياسر أول الشهداء»

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية توسعة وصيانة مسجد ياسر أول الشهداء في شيص، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسجد لتصل لنحو 120 مصلياً، كما تم رفده بمصلى للنساء، وزيادة مرافق المسجد.

وأكد محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة على أن عملية توسعة المسجد وملحقاته جاءت تلبية لحاجة سكان المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف درهم ليسع 120 مصلياً بزيادة قدرها 40 مصلياً عن السابق، وذلك بالإضافة لمصلى النساء مع عمل صيانة شاملة للمسجد القائم ليستوعب الزائرين والسائحين المترددين على المنطقة، وقد استغرق العمل مدة 4 أشهر فقط وانتهت قبل موعدها الزمني.

ولفت إلى أن المنطقة وما تشهده من نمو سكاني وسياحي، كانت بحاجة ماسة لهذا المشروع.