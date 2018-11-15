«الهلال» تقدم دعماً لإدارة الكوارث بمنطقة القبائل في باكستان

المصدر: إسلام آباد - وام

قدم حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية دعماً مالياً إلى هيئة إدارة الكوارث بمنطقة القبائل في باكستان مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن برنامج السفارة والهيئة لتقديم الدعم الإنساني المستمر والمتواصل في مختلف أقاليم باكستان.

وقال السفير الزعابي بعد استقباله ممثل هيئة إدارة الكوارث بمقر السفارة في إسلام آباد: إن جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتعاونها الدائم والممنهج وتنسيقها المستمر مع سفارة الدولة في إسلام آباد تعزز القيم والمبادئ التي غرسها فينا المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس التي قام عليها صرح الإمارات الخيري والإنساني.