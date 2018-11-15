تعاون بين «الداخلية» والدفاع المدني السنغافوري في الإطفاء

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، مقر الدفاع المدني السنغافوري، وذلك في إطار تبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف دول العالم للارتقاء بمنظومة الوقاية والسلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير وتحسين أجهزة الدفاع المدني في الدولة.

التقى اللواء جاسم المرزوقي خلال الزيارة إريك ياب المفوض العام للدفاع المدني السنغافوري، وتبادلا خلال اللقاء الخبرات والمعارف في مجالات التدريب والبحث العلمي، والحماية ومكافحة الحرائق، وكذلك الاطلاع على التجربة السنغافورية في مجالات الإطفاء وإدارة الكوارث.

وذلك من خلال عرض قدمه نخبة من ضباط الدفاع المدني السنغافوري، تضمن عدداً من الأنشطة الميدانية لعمليات الدفاع المدني، كما تم استعراض الإمكانات والقدرات السنغافورية المستخدمة في درء المخاطر ومكافحة الحريق.

وأفاد قائد عام الدفاع المدني أن وفد وزارة الداخلية الإماراتية اطلع خلال الزيارة على مختبر فحص الحرائق الخاص بالدفاع المدني السنغافوري، والذي يضم وحدة أبحاث خاصة لتطوير واختيار المواد المستخدمة في مكافحة الحريق.