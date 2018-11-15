شرطة دبي ترصد الأساليب الإجرامية لسرقة محال المجوهرات

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، محاضرتين توعويتين بالأساليب الإجرامية المستخدمة في سرقات محال المجوهرات والذهب، وذلك في نادي الضباط بحضور أصحاب هذه المحال ومديريها والموظفين فيها.

وأكد العقيد محمد عقيل نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، أن المحاضرتين استهدفتا أكثر من 500 علامة تجارية عاملة في مجال الذهب والمجوهرات على مستوى إمارة دبي، بحيث خُصص اليوم الأول من المحاضرتين إلى الموظفين والمديرين في هذه المحال، فيما اليوم الثاني استهدف أصحابها ومالكيها.

وأشار إلى أن تنظيم المحاضرتين يأتي في إطار تعزيز الشراكة مع قطاع الذهب والمجوهرات في إمارة دبي في المجال الأمني، ذلك أن إمارة دبي تُعرف بمدينة الذهب، وهناك إقبال كبير من قبل الناس والسياح على شراء هذه المادة الثمينة.