المواقف مجانية في أبوظبي خلال إجازة المولد النبوي

المصدر: أبوظبي - البيان

في خطوة تهدف إلى إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعملها خلال إجازة المولد النبوي الشريف، أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي، ممثلة بمركز النقل المتكامل، عن مجانية المواقف في الإمارة ومواعيد عمل مراكز خدمة المتعاملين، إذ تقرر أن تكون مجانية المواقف في يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر حتى الساعة 7:59 من صباح يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر2018.

وفي هذا السياق، نوهت دائرة النقل بضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات، والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 8:00 صباحاً.

إلى ذلك، أفادت الدائرة بأن مراكز خدمة المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستغلق خلال يوم الإجازة أيضاً، على أن يستأنف العمل الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2018.