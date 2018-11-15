«حميد الخيرية» تنظم حفل زفاف جماعي لـ47 مواطناً

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية عن تنظيم حفل زفاف جماعي لـ47 مواطناً احتفالاً باليوم الوطني للدولة الـ47 وذلك بدعم ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وذلك تجسيداً لمعاني الوفاء والانتماء للوطن وللقيادة الوطنية.

وقالت الشيخة عزة النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية إنه بناء على توجيهات سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي فإنه سيتم تنظيم حفل الزفاف الجماعي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة الـ47.

وأشارت إلى أن المؤسسة ستتكفل بكافة المصاريف المتعلقة بالعرس الجماعي كما دعت المواطنين المقبلين على الزواج بالتسجيل لدى المؤسسة لإتمام كافة الترتيبات المتعلقة بذلك.