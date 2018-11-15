300 دورة أكاديمية ومهنية للطلاب في معرض الخليج للتعليم والتدريب

المصدر: دبي - وام

انطلقت أمس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، دورة الخريف من معرض الخليج للتعليم والتدريب 2018 الحدث التعليمي والتدريبي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، وتقدم دورة الخريف من هذا المعرض أكثر من 300 دورة أكاديمية ومهنية للطلاب الإماراتيين والمقيمين والمهنيين الباحثين عن خيارات التعليم العالي والتطوّر المهني وبرامج التدريب المتنوعة.

وقالت تانيا موكل مدير المعرض: إن اليوم الأول شهد زيارة طلبة السنة النهائية من 12 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه إدارات هذه المدارس بخيارات طلبتها التعليمية لما بعد المرحلة الثانوية، مؤكدة أن أهمية الدور الذي تلعبه المدارس في تحديد خيارات التعليم العالي لطلبتها.