ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضح المركز، أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 25 كيلومتراً في الساعة بوجه عام، وتصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة أحياناً.

ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:16 والثاني عند الساعة 28:08 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 10:26 والثاني عند الساعة 00:29.

وأفاد أن الموج في بحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:41 والمد الثاني عند الساعة 03:44، والجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند 20:29.