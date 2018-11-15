جامعة الإمارات يعتمد منح الدرجات وتعديل سياسة القبول

المصدر: العين – البيان

اعتمد مجلس جامعة الإمارات، منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة للفصل الدراسي الثاني، والفصل الصيفي من العام الدراسي 2017/‏‏‏2018، والإحاطة بالموافقة على سياسة القبول للعام الأكاديمي 2019/‏‏‏2020، والموافقة على تشكيل مجالس بعض الكليات بالجامعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس للعام الأكاديمي 2018-2019 أمس، برئاسة أحمد غباش، الرئيس الأعلى للجامعة.

ويضم المجلس كلاً من عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور محمد الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، رئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة بشركة مبادلة للاستثمار.

والدكتور محمد الشرياني، والدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة أسماء المنهالي - كلية العلوم، جامعة الإمارات، والدكتور محمد الحوقاني - كلية الطب والعلوم الصحية، جامعة الإمارات، والدكتورة شما الفلاسي - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الإمارات، والدكتور محمد السويدي - كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الإمارات.