تثمين قرار زيادة رواتب موظفي حكومة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

قال الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين حول زيادة رواتب موظفي حكومة أم القيوين بنسبة 100%، تجسد الخطوات المتسارعة التي تمضي فيها الإمارة لتحقيق مشروعها النهضوي والحضاري.

وأشار الى أن مكرمة صاحب السمو حاكم أم القيوين تضاف الى سلسلة المكرمات التي يحرص سموه على تقديمها لأبنائه المواطنين.

وأضاف الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا أن المكرمة تسهم في مواصلة مسيرة البناء والنهضة، التي تسير بها إمارة أم القيوين بخطى ثابتة نحو تدعيم أبناء الإمارة لمواصلة إنجازاتهم. وبدوره أشاد الشيخ سيف بن راشد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين بمكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

ومن جانبه ثمن حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قرار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بزيادة رواتب موظفي حكومة الإمارة بنسبة 100%، وذلك احتفاء بمرور 100 عام على مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال: «إن توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين تهدف إلى تحقيق الرفاه لأبناء الإمارة ورفع مستوى المعيشة».