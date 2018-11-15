«طرق دبي» تتولى إدارة وتشغيل مواقف المركبات في «البرشا هايتس»

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة تيكوم، وذلك لإدارة وتشغيل مواقف المركبات في منطقة البرشا هايتس، وذلك بدءاً من يوم السبت المقبل، بهدف تنظيم عمل المواقف في هذه المنطقة التي باتت تشهد نسبة إشغال مرتفعة، الأمر الذي يستلزم ضبط استخدام هذه المواقف.

وقال أسامة الصافي، مدير إدارة المواقف بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن هذه الاتفاقية تنطلق من حرص الهيئة على توفير السبل والإمكانات كافة لرفع مستوى خدمة المواقف في جميع مناطق دبي، مما يسهم في تحقيق المنظومة المرورية المتكاملة المنشودة من خلال تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل والمواصلات العامة عبر توفير الانسيابية في حركة المواقف.