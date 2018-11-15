طرح مشروع إنشاء منطقة متعددة الأنشطة في كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

طرحت بلدية مدينة أبوظبي مشروع إنشاء منطقة متعددة الأنشطة في كورنيش أبوظبي، بالحديقة الرسمية بقيمة مليون و545 ألف درهم، للمساهمة من القطاع الخاص، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية، فيما تفتتح البلدية مواقع ألعاب أطفال على كورنيش أبوظبي بحديقة العائلة ظهر غدٍ.

ونفذت بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الجاري ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص مشروع زايد للمدينة الذكية على كورنيش أبوظبي، كإحدى مبادرات عام زايد، وهو عبارة عن نظام ذكي متكامل يستقبل القراءات من خلال حساسات موضوعة في كورنيش أبوظبي تستشعر جودة مياه الشاطئ وأخرى تعمل على مراقبة المعدات المستخدمة في الشاطئ ويعتبر المشروع رائدا في إدارة عناصر البنية التحتية بتقنية إنترنت الأشياء، الذي يهدف إلى استشراف المستقبل وتفعيل منظومة الابتكار وتحقيق بنية تحتية عالمية المواصفات.

وتهدف مبادرات المسؤولية المجتمعية ومشاريعها، إلى توفير المرافق المجتمعية للمناطق الحضرية، ودعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية الترفيهية والتعليمية والتثقيفية، بهدف إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

مسؤولية

وتشمل مبادرات المسؤولية المجتمعية، العديد من الجوانب، ومنها المبادرات الإنشائية، وتضم البنية التحتية، الأعمال التجميلية، حدائق الأحياء السكنية، مواقع ألعاب، الساحات العامة المفتوحة، المماشي ومسارات الدراجات، وكذلك المبادرات والأنشطة الترفيهية.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي، شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع المجتمعية، التي تتمثل في بناء مرافق مجتمعية تخدم إمارة أبوظبي وسكانها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لرفع المستوى التوعوي بالمسؤولية المجتمعية، وذلك كفرصة لرد جميل البيئة الاستثمارية الخصبة التي توفرها حكومة أبوظبي في الإمارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على الاستجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة، وإشراك القطاعات المجتمعية في خدمة الوطن، ووضع الإطار العام لحوكمة المسؤولية المجتمعية، ولتحقيق الأهداف المنشودة في إشراك القطاع الخاص والعام في تنمية المجتمع، من خلال تقديم خدمات، وإنشاء مرافق مشتركة، تحت إطار المسؤولية المجتمعية، لتحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع، والمساهمة في التطوير العمراني والتنمية المستدامة، وتقديم خدمات حضارية، من شأنها إسعاد السكان.

تنمية

أكدت بلدية أبوظبي أن المشاريع تأتي بهدف تنفيذ متطلبات واحتياجات المجتمع في إنشاء المرافق المجتمعية في أبوظبي، وإشراك القطاع الخاص في تبني المشاريع والمرافق المجتمعية، التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير الأسباب الكفيلة بإسعاد الناس، وتحقيق التنمية المستدامة، واستثمار الموارد والخبرات المتاحة بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى منفعة متبادلة ومشتركة في تقديم وتطوير الخدمات المجتمعية.