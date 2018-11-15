انطلاق ملتقى «تحالف الأديان لأمن المجتمعات» الاثنين

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق فعاليات الدورة الأولى من ملتقى «تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي» يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وسيشارك في الملتقى نحو 450 شخصاً من مختلف الأديان بهدف إثراء الحوار ومواجهة ومناقشة التحديات الاجتماعية الخطيرة، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة والعمل على الخروج بأفكار موحدة لتعزيز حماية المجتمعات وخاصة النشء من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمي ومخاطر الشبكة العنكبوتية.

وتتزامن فعاليات الملتقى مع «اليوم العالمي للطفولة» والتي ستقام فعالياته بين أرض المعارض في أبوظبي و«واحة الكرامة»، بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والبطريرك المسكوني برثلماوس الأول رئيس أساقفة القسطنطينية من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من ممثلي الديانات وقادة الأديان حول العالم.

ويحظى الملتقى بدعم من الأزهر الشريف، فيما ينطلق بالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات والمنظمات الدينية العالمية، من بينها «تحالف كرامة الطفل»، ومنظمة «أرغيتو» الدولية غير الحكومية، والشبكة العالمية للأديان من أجل الطفل، ومبادرتي: «نحن نحمي» و«إنهاء العنف ضد الأطفال»، ومنظمة يونيسف، و«الأديان من أجل السلام»، والجامعة البابوية الجريجورية، وجامعة الأزهر، ومنظمة «ورلد فيجين» الدولية، و«شانتي آشرام»، وبعثة العدالة الدولية.

ويذكر أن ملتقى «تحالف الأديان من أجل أمن المجتمعات» نتج عن مؤتمر «كرامة الطفل في العالم الرقمي» الذي عقد خلال شهر أكتوبر عام 2017 وصدر عنه «بيان روما» الذي أيده البابا فرانسيس، حيث استعرضت حكومة دولة الإمارات خلال المؤتمر جهودها في تعزيز حوار الأديان.