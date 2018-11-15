مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجي يكرّم «رعاية الموهوبين»

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بالتكريم الذي حظيت به الجمعية من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بدولة الكويت الشقيقة، وحصولها على جائزة المشروعات التنموية الرائدة في المجال الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديراً لدورها الرائد في التنمية المستدامة، حيث تم اختيارها من بين كافة الجمعيات الأهلية التي تقدمت من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومثل الجمعية نيابة عن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، منيرة صفر، أمين السر العام، التي تسلمت الجائزة.