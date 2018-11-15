تخريج منتسبي البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد بالمنطقة الشرقية بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

خرجت دائرة الموارد البشرية بالشارقة منتسبي البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد للعام 2018 بالمنطقة الشرقية الذي يأتي استكمالاً لتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتدريب وتوظيف 100 شاب في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة في جميع مدنها.

وتضمن البرنامج - الذي استمر لمدة 3 أسابيع - سلسلة من برامج ودورات تدريبية لتهيئة الموظف الجديد لدخول بيئة العمل.

وكرم الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية الخريجين - من مدن المنطقة الشرقية كلباء وخورفكان ودبا الحصن - بحضور عبدالله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع بدائرة الموارد البشرية.

وقال رئيس دائرة الموارد البشرية إن الدائرة قامت بعد توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتعيين 100 شاب في دوائر وهيئات حكومة الشارقة على الفور بتطبيق توجيه سموه بوضع خطة متكاملة تهدف إلى تأهيل وتجهيز هذا الكادر الإماراتي الجديد الذي سينضم إلى ميدان العمل الحكومي للانخراط بسلاسة واندماج في بيئة العمل.

وأضاف أن البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد يأتي ضمن جهود الدائرة في تنمية العنصر الوطني ليصبح الأقوى في مجال عمله، مؤكداً ثقة حكومة الشارقة بقدرات الخريجين ودورهم كعناصر أساسية داعمة للتنمية المستدامة والتطور في إمارة الشارقة.