بلدية الحمرية تنهي استعداداتها لفصل الشتاء

المصدر: الشارقة- البيان

أنهت مختلف إدارات وأقسام بلدية الحمرية جاهزيتها واستعداداتها لفصل الشتاء وهطول الأمطار، وذلك بتطبيق حزمة من الخطط والبرامج لهذا الفصل.

وقال مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي: إن البلدية تتمتع بسواحل خلابة وحدائق تجعلها واحدة من المحطات السياحية بالشارقة، ويرتادها أبناء المنطقة والمقيمون في المناطق المجاورة، لقضاء الأوقات العائلية الممتعة، وممارسة مختلف الرياضات البحرية والسباحة.

وقد راعت هذا التنوع الجميل من خلال تضافر جهود بلدية الحمرية عبر فرقها الخدماتية والهندسية، استعداداً لاستقبال فصل الأمطار، حيث يشهد شاطئ المدينة ازدحاماً من الزائرين، بجانب مرتادي المنطقة البرية، التي تشهد المخيمات الشتوية من قبل عشاق الطبيعة البرية والأجواء الشتوية.