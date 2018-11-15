«قيمنا الإنسانية» سلسلة قصص تنشر التسامح بين طلبة المدارس

المصدر: العين- البيان

نظم قسم العلاقات العامة والإعلام في دار زايد للثقافة الإسلامية ضمن فعاليات «المهرجان الوطني للتسامح» زيارة إلى مدرسة أحمد بن زايد ومدرسة الحصون للتعليم الأساسي والثانوي في العين، بهدف قراءة سلسلة القصص القصيرة «قيمنا الإنسانية» التي قامت الدار مسبقاً بتأليفها وإصدارها، سعياً وتحقيقاً لإعداد طالب قادر على العيش في سلام وأمان مع الآخرين، نافعاً لوطنه.

وتمت قراءة القصص التي تحمل قيم التعاون ومساعدة المحتاجين واحترام رأي الآخر لعدد 150 طالباً، وتأتي هذه الزيارة بهدف ترسيخ ونشر قيم التسامح والسلوك الحميد، وغرس هذه القيم في نفوس الناشئة.

وتحمل سلسلة قصص «قيمنا الإنسانية» العناوين التالية: «إلى أين يتجه الهلال»، «سر الصرة»، «القناع الأبيض»، «قل كلاماً طيباً»، «بدأ من صلاة الفجر»، «خذ بيدي».

وتسعى الدار من خلال هذه القصص إلى تحقيق أهداف تربوية وقيمية تتمثل في تغطية احتياجات أبناء الجيل وتنمية مدارك الطفل والارتقاء بلغته وبأفكاره تجاه الآخر وتجاه المجتمع، وتثبيت القيم التربوية والإنسانية السامية في الناشئة. يذكر أن دار زايد للثقافة الإسلامية تنظم خلال هذا الشهر العديد من الأنشطة والفعاليات تزامناً مع المهرجان الوطني للتسامح المقام تحت شعار «على نهج زايد».