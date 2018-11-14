سفارة الإمارات في الكويت تحذر من سوء الأحوال الجوية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

حذرت سفارة الدولة في الكويت مواطني الدولة من سوء الأحوال الجوية، ونصحت بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات الكويتية المعنية.

وشهدت الكويت، موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى تعطيل الدراسة والعمل بكافة الوزارات والدوائر الحكومية.

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