سفارة الإمارات في الكويت تحذر من سوء الأحوال الجوية

حذرت سفارة الدولة في الكويت مواطني الدولة من سوء الأحوال الجوية، ونصحت بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات الكويتية المعنية.
نظرا لسوء الأحوال الجوية تنصح سفارة دولة #الامارات العربية المتحدة في #الكويت مواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات الكويتية المعنية pic.twitter.com/8uC4yfD2L1— UAE Embassy-Kuwait (@UAEEmbassyKW) November 14, 2018
وشهدت الكويت، موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى تعطيل الدراسة والعمل بكافة الوزارات والدوائر الحكومية.