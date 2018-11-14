بحث أهمية الذكاء الاصطناعي في حلول التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ورزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، بوفد القيادة العامة لشرطة دبي الممثل بالنقيب الدكتورة روضة حسن الشامسي والنقيب مهندس عبد الرحيم محمد الزرعوني، وذلك على هامش مؤتمر باريس للسلام والتنمية، حيث تم بحث سبل التعاون المستدام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من المنطلق الأمني والبيئي، كما تمت مناقشة أهمية الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحلول الأمثل لدعم التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة وفد شرطة دبي في مؤتمر باريس للسلام، والذي عقد بين 11 - 13 من نوفمبر الجاري في العاصمة الفرنسية، لدارسة أفضل الممارسات العالمية التي يتم عرضها خلال فترة المؤتمر، بالإضافة إلى بحث تطوير العلاقات التي من شأنها تدعم ملف الشباب في تطوير الحلول الأمنية المبتكرة لمكافحة الجرائم ونشر الأمن والسلام في المجتمعات.

وجاء انعقاد المؤتمر كمبادرة فرنسية يترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم السلام ومناقشة التحديات العالمية في تحقيق السلام، بالتعاون مع كافة أطراف المجتمع المعنية من منظمات حكومية وعالمية في مختلف القطاعات الإعلامية والأمنية والاستشارية المختصة وأفراد المجتمع تحت سقف واحد لمدة 3 أيام.

وركّز المؤتمر على إشكالية تعدد المفاهيم والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في التوافق حول تعريف السلام والتنمية المستدامة، ودور الجهات الأمنية والتكنولوجية في تحقيق السلام، ودور المجتمع الدولي في التصدي للدول والكيانات الداعمة للعنف.