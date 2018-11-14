بلدية الفجيرة تطلق عيادة متنقلة للتوعية بالأمراض الجلدية

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت بلدية الفجيرة بالتعاون مع جمعية الإمارات للأمراض الجلدية وبالشراكة مع شركة جالديرما إنترناشيونال، عيادة متنقلة للتوعية بالأمراض الجلدية والتشخيص والعلاج مجاناً، وذلك بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي.

وتم إطلاق هذه العيادة المتنقلة بمناسبة عام زايد، والتي تهدف إلى تقديم كشف مجاني من قبل نخبة من الأطباء الأخصائيين بالأمراض الجلدية، والعمل على تقديم المعلومات والمنتجات الخاصة بالعناية بصحة الجلد، وأيضاً تعزيز الوعي المجتمعي بمختلف الأمراض للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأثنت الدكتورة جواهر النقبي استشاري أمراض جلدية وتناسلية في مستشفى الفجيرة، على الجهود التي قامت بها الشعبة لإنجاح هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال توفير الكوادر الطبية والمتخصصة بمختلف الأمراض الجلدية.

وأشارت إلى الخدمات المتعددة التي تقدمها العيادة المتنقلة للجمهور المستهدف، والمتمثلة بتشخيص وعلاج الأمراض الجلدية، وصرف الأدوية المجانية للمرضى، وتقديم الإرشادات والنصائح والاستشارات الطبية للجمهور حول أسباب وأعراض وطرق الوقاية من الأمراض الجلدية.

وأكدت على النجاح الذي حققته الحملة في بلدية الفجيرة، والتسهيلات والخدمات التي وفرتها لهم، حيث استفاد منها أكثر من 200 مريض تم تقديم الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية لهم من موظفي البلدية ومتعامليها.