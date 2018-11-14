وفد من أبوظبي يطلع على تجربة التقاضي الذكي في الصين

المصدر: أبوظبي - البيان

بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وصولاً إلى تحقيق معايير التميز القضائي، بدأ وفد من دائرة القضاء في أبوظبي أول من أمس زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة أيام، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة جمهورية الصين التي تعتبر الأكثر نجاحاً عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بمجال تطوير خدمات المؤسسات القضائية والعدلية.

وكان الوفد الذي يرأسه المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، يضم في عضويته كلاً من المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر، مدير إدارة التفتيش القضائي، والدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، وخولة القبيسي مدير إدارة تقنية المعلومات.

وتضمن برنامج وفد دائرة القضاء إلى جمهورية الصين الشعبية؛ في يومه الأول زيارة إلى المحكمة العليا في شنغهاي، حيث التقى ليو شياو بون؛ رئيس محكمة شنغهاي العليا، بحضور راشد القمري؛ القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى شنغهاي، وتباحث الطرفان حول أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تجويد الخدمات القضائية والعدلية.

كما استمع وفد دائرة القضاء إلى شرح لتجربة محكمة شنغهاي العليا في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المحكمة الرقمية، والمؤشرات الإحصائية لنجاح هذه التقنيات في تطوير الأداء القضائي من حيث سرعة البت في القضايا وجودة واتساق الأحكام.

كما قام الوفد خلال يومه الأول في جمهورية الصين الشعبية؛ بزيارة المحكمة البحرية في شنغهاي، والتي تعد الأفضل عالمياً في مجال التقاضي البحري، حيث اجتمع مع الدكتور وانغ تونغ؛ رئيس محكمة شنغهاي البحرية، وناقش الطرفان آليات تعزيز العلاقة بينهما على كافة الصعد، وذلك من خلال تبادل الخبرات والزيارات. كما استمع وفد دائرة القضاء إلى عرض حول أحدث التقنيات المعتمدة لدى المحكمة البحرية، والتي ساهمت في تعزيز مكانتها كأهم محكمة بحرية في العالم.