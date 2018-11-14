انطلاق الدورة الـ 7 لجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اللجنة التنفيذية لجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة، عن انطلاق الدورة الـ 7 للجائزة، حيث سيتم استلام طلبات الترشح الخاصة بالمتميزين من العاملين في قطاع التربية الخاصة بمختلف فئاتهم من إداريين وأخصائيين ومقدمي رعاية وأولياء أمور ومراكز ومؤسسات داعمة بشقيها الحكومي والخاص، وسيكون الموعد النهائي لاستلام الطلبات 13 يناير 2019.

وقال محمد العمادي رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة: «إن عدد المكرمين من الأفراد والمؤسسات منذ تأسيس الجائزة عام 2008 قد بلغ 148 فائزاً، فيما بلغت قيمة الجوائز المقدمة للفائزين ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف درهم».

وأشار العمادي إلى أن هذه الدورة من الجائزة تتميز بإضافة فئة جديدة تتيح الفرصة أمام معلمي الدمج في مدارس التعليم العام للمشاركة وتقديم طلباتهم عبر المدارس والمؤسسات التعليمية التي يعملون بها.

وأوضح العمادي قائلاً: «تم إضافة فئة «معلم الدمج» بهدف توفير البيئة التنافسية التي تساعد على تهيئة مدارس التعليم العام بالكوادر المتميزة من معلمي الدمج وتشجيعها على استقبال المزيد من الطلبة أصحاب الهمم لضرورة إنجاح فكرة الدمج كخيار تربوي ثبت نجاحه في كثير من الدول المتقدمة».

أصحاب الهمم

وأضاف العمادي: «حظيت قضايا أصحاب الهمم بالاهتمام الكبير من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تبنيها للكثير من الاتفاقيات الدولية والمبادرات، وتعد جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة ضمن المبادرات التي تعكس هذا الاهتمام، فهي تهدف إلى تكريم العاملين في قطاع التربية الخاصة وإيجاد بيئة تنافسية مؤهلة تضمن إتاحة الفرص للعاملين في القطاع من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ضمن معايير عالمية وبرامج نوعية متميزة».

وتحتوي جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة على عدد من الفئات الرئيسية تتمثل بفئة الأخصائي المتميز، وفئة التميز المؤسسي، وفئة التميز الإداري، وفئة الأسرة المثالية، وفئة المسؤولية المجتمعية.

وتشمل فئة الأخصائي المتميز على فئات فرعية هي أخصائي التربية الخاصة، ومعلم الدمج، وأخصائي علم النفس التربوي أو الإكلينيكي، وأخصائي علاج النطق، وأخصائي العلاج الوظيفي، وأخصائي العلاج الطبيعي أو الحركي، ومدرب الحاسوب، ومعلم الموسيقى، ومعلم التربية الفنية، وأخصائي التأهيل المهني، ومشرف التربية الخاصة.

أما فئة التميز المؤسسي فتشمل كلاً من مركز التربية الخاصة المتميز، والبحث التطبيقي المتميز بشقيه المؤسسي والفردي، والحملة التوعوية المتميزة، وحملة جمع التبرعات المتميزة، والموقع الإلكتروني المتميز، والمبادرات المتميزة.

ويندرج تحت فئة التميز الإداري المدير العام أو المشرف المتميز، وعضو مجلس الإدارة المتميز، وموظف الشؤون الإدارية أو المالية المتميز، وموظف الخدمات الإدارية المتميز. كما تضم الجائزة فئة الأسرة المثالية الخاصة بذوي أصحاب الهمم، وكذلك فئة العمل المجتمعي والتي يندرج تحتها فئة الداعم المؤسسي المتميز للقطاع الحكومي وفئة الداعم المؤسسي المتميز للقطاع الخاص، بالإضافة إلى فئة المتطوع المتميز.