«كهرباء دبي»تبحث التعاون مع «إنجي» الفرنسية

المصدر: دبي- البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جيرار ميستراليه، الرئيس الفخري لمجلس إدارة مجموعة إنجي للطاقة، والرئيس المشارك لتحالف تسعير الكربون، وهي مبادرة أطلقتها اتفاقية باريس للمناخ، على رأس وفد رفيع المستوى من مجموعة إنجي الفرنسية.

وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.

ورحب سعيد محمد الطاير، في بداية اللقاء بوفد مجموعة إنجي للطاقة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل أفضل التجارب والخبرات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة البيئية.

مشاريع

واستعرض أهم المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في إطار تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى توفير 75 بالمئة من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وتطرق لجهود الهيئة في إنشاء بنية تحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، حيث تتمثل أولويتها الاستراتيجية بأمن امدادات الطاقة، وأن تصبح دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة، والاقتصاد الأخضر والاستدامة.

وأوضح أنه لتحقيق هذه الأهداف، أطلقت الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الخضراء بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.