تكريم متميّزي «التنافسية» بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت مديرية شرطة العاصمة في شرطة أبوظبي، المراكز والأقسام والأفراد الفائزين بجوائز التنافسية للربع الثالث للعام الجاري.

وأكد العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير المديرية، حرص شرطة أبوظبي على تقدير جهود المتميزين لدفع مسيرة العمل والإنجاز، بما يشكل إضافة حقيقية للأداء الشرطي الذي ينعكس على نشر ثقافة جودة الخدمة وكفاءتها، ارتقاءً بالأداء الوظيفي.

وأوضح، أن جوائز التنافسية هي مبادرة أطلقتها «المديرية» تُقاس نتائجها بشكل ربع سنوي، وتركز على التحفيز الوظيفي في تقديم مبادرات ومقترحات وأعمال ريادية، تسهم في جودة حياة المجتمع، وتحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لتصبح ضمن أفضل المؤسسات الشرطية عالمياً.

وحصد مركز شرطة الشعبية، جائزة التنافسية لأفضل مركز، تسلّمها الرائد مصبح سالم الكتبي، مدير المركز، بينما نال قسم المعلومات الأمنية، جائزة أفضل قسم، تسلّمها الرائد سلطان علي الزعابي، رئيس القسم.

وحصل على جائزة أفضل «نائب مدير مركز»، كلٌ من: المقدم أحمد مصبح الياسي، نائب مدير مركز شرطة الخالدية لشؤون العمليات، والرائد عبد الله محمد الراشدي، نائب مدير مركز شرطة الشعبية لشؤون الجريمة.