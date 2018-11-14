«سعادة المتعاملين» في شركة عجمان للصرف الصحي يحصل على 4 نجوم

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ورئيس مجلس إدارة شركة عجمان للصرف الصحي (الخصوصية) المحدودة أن كافة المؤسسات في إمارة عجمان تسعى لتقديم خدمات مثالية لجمهور المتعاملين وتحرص بشكل دائم على تحقيق الأفضل، جاء ذلك خلال إزاحة الستار عن لوحة النجوم الأربعة التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين لشركة عجمان للصرف الصحي في الفرع الرئيسي في منطقة البستان.

وذكر أن جهود الكوادر العاملة لتقديم خدمات مثالية أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المشرف فتكاتف الجهود واتحاد الأهداف كان له دور أساسي في الإنجاز المحوري على الرغم من الفترة المحدودة للإعداد. ولفت إلى أن هذه الجائزة ليست سوى البداية في الجهود الدؤوبة لرفع مستوى التميز في الخدمات وأداء الأعمال بما يتماشى مع برنامج تقييم النجوم العالمي.