تعاون بين «وام» ووكالة الأنباء الأفريقية في مجال التبادل الإخباري

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت وكالة أنباء الإمارات ووكالة الأنباء الأفريقية، أمس، مذكرة تعاون مشترك لتعزيز التعاون المهني بينهما في مجال التبادل الإخباري في نطاق انتشار الوكالتين وتأسيس علاقات صداقة وتعاون مثمرة بين المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وقع المذكرة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات وغرانت فريدريكس الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الأفريقية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال التبادل الإخباري والصور والفيديوهات والزيارات وإيلاء المناسبات الوطنية والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية التي تهم كل طرف أهمية خاصة.

وأعرب محمد جلال الريس عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الوكالة الأفريقية التي لها انتشار في جنوب أفريقيا والدول الأفريقية الأخرى بما يسمح بنشر أخبار الإمارات ووصولها إلى جمهور واسع في القارة الأفريقية. واعتبر الاتفاقية مناسبة جيدة أيضا للحصول على الأخبار التي تعنى بالقارة الأفريقية ونشرها عبر «وام»، حيث ترتبط الإمارات بعلاقات متميزة مع دول القارة.

وقال الريس: إنه تم التطرق إلى أهمية نشر الأخبار والفعاليات التي تعلي من قيم التسامح والمحبة وإنجازات البلدين، منوها إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوقيع على اتفاقيات مماثلة مع عدد من الوكالات والمؤسسات الإعلامية ذات الانتشار الواسع بهدف إتاحة المجال لأخبار الإمارات للانتشار جغرافيا.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الأفريقية، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، معتبرا أن القارة الأفريقية والإمارات العربية المتحدة تتقاسمان العديد من الثقافات المشتركة.. وقال ان الاتفاقية لن تدعم فقط الرغبة في تعزيز الخطاب الأفريقي، ولكنها ستدعم أيضاً الخطاب الإماراتي وستساهم في توضيح الثقافة الإماراتية للعالم بأسره».