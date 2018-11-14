حاكم أم القيوين يصدر قراراً بزيادة رواتب موظفي الحكومة 100 %

المصدر: أم القيوين - وام وعصام الدين عوض

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم 6 لسنة 2018 بزيادة رواتب موظفي حكومة إمارة أم القيوين بنسبة مائة في المائة وذلك احتفاء بمرور مائة عام على مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه - مئوية زايد - وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً للدور الذي تنتهجه حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات.

وأشادت فعاليات في أم القيوين بالقرار الذي أصدره صاحب السمو حاكم أم القيوين بزيادة رواتب موظفي حكومة أم القيوين مواطنين ومقيمين 100%، لافتين إلى أن ذلك القرار من شأنه أن يوفر الاستقرار والحياة الكريمة للموظفين المواطنين وأسرهم الذين يعملون في دوائر أم القيوين المحلية ويحفزهم ويدفعهم إلى مزيد من الإنتاجية.

وقال الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين إن هذه الزيادة ستدفع الموظفين العاملين بالدوائر والمؤسسات المحلية لبذل مزيد من الجهد والتفاني في أداء واجبهم تجاه الوطن، ما ينعكس إيجاباً على أداء تلك المؤسسات وتطورها بما يخدم الدولة، مبيناً أن الزيادة تعد رسالة موجهة للعاملين بالحكومة المحلية لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتحمل المسؤولية والانتماء والولاء وزيادة الإنتاجية كرد جميل للقيادة الرشيدة.

وقال منصور بن سلطان الخرجي مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين إن مرسوم صاحب السمو حاكم أم القيوين خطوة طيبة لتحفيز الشباب المواطنين والعاملين في تلك الدوائر على المنافسة والابتكار ما يدفعهم إلى التشبث بوظائفهم والتمسك بها وتطوير قدراتهم ما من شأنه كذلك أن يطور وينمي الإمارة اقتصادياً وتنموياً.

كما أن الزيادة جاءت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم، وأن تلك الخطوة جاءت لإيمان صاحب السمو حاكم أم القيوين بقدرات وطموحات الشباب في الإمارة ولدفعهم إلى تحقيق أهدافهم وأحلامهم لهم ولأسرهم بعيداً عن الضغوط المالية.

طموح

وذكر عبيد طويرش مدير دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين والقائم بأعمال مدير البلدية أن القرار الذي أصدره صاحب السمو حاكم أم القيوين بشأن الزيادة في الرواتب التفاتة طيبة من الحاكم لدعم أبنائه الشباب وتوفير الحياة الكريمة لهم ومن شأنه أن يأخذ بأيدي الشباب الطموحين أصحاب الكفاءات والأفكار الجريئة ويدفع بهم إلى الأمام ويساعدهم على تحقيق طموحاتهم وأهدافهم، ومن شأنه أن يخلق مزيداً من فرص العمل الواعدة ويدفع الشباب للعمل في الدوائر المحلية بالإمارة من أجل الحصول على وظائف فيها بعد الزيادات.

من جهتها ثمنت ميثاء جاسم شافي مدير قطاع الأراضي والعقارات ومدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين المكرمة التي صدرت عن صاحب السمو حاكم أم القيوين، وهذا ليس غريباً على سموه، فهو مصدر الدعم والتشجيع لنا كموظفين، كما أن ذلك القرار من شأنه أن يحفز الموظفين المتميزين في الحكومة ويدفع مسيرة التنمية للأمام.

حياة كريمة

وشدد عبيد الصقال مدير قطاع الخدمات المساندة ببلدية أم القيوين أن صاحب السمو حاكم أم القيوين حريص منذ توليه مقاليد الحكم في الإمارة على استقرار جميع أبنائها بتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وتذليل الصعاب التي يواجهونها، لافتاً إلى أن القرار الذي أصدره سموه والخاص بزيادة الرواتب يعد قراراً صائباً ويعكس رؤية الحاكم لتوفير كل متطلبات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين الأمر الذي يحفزهم ويدفعهم للإبداع في مختلف الدوائر المحلية وخصوصاً أن الزيادة أتت في مناسبة عام زايد.

تقدير للكوادر

وأكد أحمد طيب محمد مدير إدارة الرقابة العامة ببلدية أم القيوين أن القرار يمثل أكبر تقدير للكوادر البشرية المواطنة لبذل المزيد من الجهد والإخلاص في خدمة الوطن، حيث يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة.

تحديث

قال خلفان بن صرم مسؤول لجنة المنازعات إن القرار يأتي منسجماً مع أولويات مرحلة التطوير والتحديث التي رسمتها دوائر حكومة أم القيوين لإيجاد فرص عمل للأجيال الشابة وتحسين مستوى المعيشة.