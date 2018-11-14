عبدالله الفلاسي: القيادة حريصة على تأهيل العنصر البشري

المصدر: دبي- البيان

أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن قيادة دولة الإمارات تولي العنصر البشري أهمية كبيرة، ولا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء به وتأهيله وتدريبه وفقاً لأعلى المعايير، إذ إن العنصر البشري هو حجر الأساس في مسيرة التطور والتنمية في أي مجتمع.

وقال في تصريح عقب افتتاحه لفعاليات النسخة الـ 15 من قمة ومعرض الموارد البشرية، أكبر تجمع على مستوى منطقة منطقة الشرق الأوسط لخبراء الموارد البشرية، إن حكومة دبي تحرص على استشراف المستقبل وتستعد الاستعداد الأمثل لمخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفر كل الفرص للموارد البشرية من أجل الاستفادة من نتائج هذه الثورة لخدمة مجتمع دولة الإمارات.

وأضاف أن قمة ومعرض الموارد البشرية يعد منصة مثالية لتبادل الآراء والخبرات بين المختصين في قطاع الموارد البشرية في العالم، والاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال، معرباً عن تمنياته لهذا الحدث البارز التوفيق والنجاح.

وقام عبد الله علي بن زايد الفلاسي بجولة تفقدية في أنحاء المعرض التقى خلالها بالعارضين الذين حضروا من مختلف أنحاء العالم إلى دبي للمشاركة في الفعالية التي تقام على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي وتختتم الأربعاء 14 نوفمبر.

مشاركون

ويشارك في قمة ومعرض الموارد البشرية نحو 5000 خبير بالموارد البشرية، والذين سيحصلون على فرصة لحضور قرابة 70 ندوة مختصة، وكذلك متابعة المعرض الذي يستعرض منتجات نحو 25 فئة مختلفة، وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال الموارد البشرية.

وتستضيف قمة ومعرض الموارد البشرية كوكبة من كبار المتحدثين من أبرزهم: جوليان بريكينشاو، نائب العميد للتعليم التنفيذي لدى مدرسة لندن للأعمال، جايسون أفيربوك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليبجين للاستشارات والتعليم، ودانيل بينك، أحد أفضل المؤلفين مبيعاً بحسب نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، وبيتر كابيلي، البروفيسور في الإدارة لدى مدرسة وارتون في الولايات المتحدة.

ومن بين أبرز الشركات العارضة، كيوبيكس للاستشارات العالمية التي تصمم أدوات وحلول عالية الجودة لتقييم وتنمية الأفراد وتستخدم برنامجا يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معقدة لتقديم أداة جميلة المظهر تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بالأشخاص.