«التغير المناخي» تسلط الضوء على أهمية الأسمدة لتوفير العناصر الغذائية للنبات

المصدر: دبي - البيان

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة عمل بالتعاون مع شركة المواد الزراعية، وشركة يارا النرويجية، في فندق ميدان في دبي، بشأن تسليط الضوء على أهمية الأسمدة لتوفير العناصر الغذائية للنبات بشكل متكامل ومتوازن، للحصول على الإنتاج الأفضل كماً ونوعاً.

وتهدف الورشة إلى تعريف المعنيين بما هو جديد في علم الأسمدة والتسميد عالمياً، وطرق الاستخدام المثلى للأسمدة الزراعية، بما يعزز المحافظة على الصحة البيئية، ويسهم في زيادة المعرفة بطرقه الحديثة، لتحقيق الهدف الأهم، وهو تحسين الإنتاج الزراعي المحلي، وبالتالي، تعزيز التنوع الغذائي، وضمان استدامة الغذاء.

وقال سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق: «إن تعزيز وتفعيل شراكة حقيقية وبناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، تمثل أحد مستهدفات رؤية الإمارات 2021، لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات».