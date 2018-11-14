شرطة رأس الخيمة تدشن مبادرة «علمني زايد» الإلكترونية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة باللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد الدكتور جاسم إبراهيم المنصوري نائب المفتش العام بوزارة الداخلية والمديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع، وبمشاركة واسعة من موظفي القيادة العامة؛ المبادرة التي جاءت من تنظيم مكتب المفتش العام بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمبادرات وزارة الداخلية تحت شعار «علمني زايد» الإلكترونية، وذلك في القيادة العامة، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعام زايد القائد المؤسس، بهدف إبراز واستعراض القيم النبيلة والسامية التي تحلّى بها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.