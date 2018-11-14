«رحلة الماء من المالح إلى العذب» ندوة لأكاديمية شرطة دبي و«زايد الدولية للبيئة»

المصدر: دبي - البيان

نظمت أكاديمية شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ندوة حول «رحلة الماء من المالح إلى العذب»، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها المؤسسة تحت عنوان «عام زايد»، بحضور كل من اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، وبمشاركة المهندس حمدان خليفة الشاعر، الأمين العام لجائزة الإمارات التقديرية للبيئة، والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف كبير المستشارين، والوفد المشارك من معهد الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية.

وتأتي هذه الندوة، لمناقشة الكتاب الجديد الصادر عن مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ويحمل العنوان ذاته «رحلة الماء من المالح إلى العذب»، من تأليف الدكتور هشام الزيات، والدكتور شريف قنديل، وهو الكتاب رقم 23 ضمن سلسلة كتاب عالم البيئة، التي تصدرها مؤسسة زايد منذ عام 2003.

ورحب اللواء محمد بن فهد بالحضور والمشاركين، مشيراً إلى أن هذه الندوة تتناول موضوعاً في غاية الأهمية على المستوى الدولي، وأكثر أهمية في المنطقة العربية التي تواجه الفقر المائي.

وتهدف الندوة إلى مناقشة موضوعات مع الجهات المعنية بالتحلية والأمن المائي، لإيصال الرسالة لأكبر عدد ممكن من المتخصصين والمثقفين عبر وسائل الإعلام.

وأوضح اللواء ابن فهد، أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة رائدة عالمياً في صناعة تحلية المياه، ضمن التزامها بتوفير الحلول المناسبة للتحديات المتعلقة بتوفير المياه وإدارتها المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي.

وشهدت الندوة شرحاً من الدكتور شريف قنديل، والدكتور هشام زياد، عن أبرز المحتويات التي تضمنها الكتاب، ومنها تقنيات التحلية الحالية والمستقبلية للمياه، والتكلفة المالية والبيئية للتحلية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، عدا عن مستقبل وآفاق التحلية حول العالم.