منتدى «زايد والمسؤولية المجتمعية» في جامعة أبوظبي 20 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تستضيف جامعة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، منتدى «زايد والمسؤولية المجتمعية» الأول من نوعه على مستوى الدولة الأسبوع المقبل بتاريخ 20 نوفمبر، وذلك ضمن استراتيجيتها لعام زايد بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى مئوية ميلاد القائد المؤسس «عام زايد 2018».

ويهدف المنتدى الذي سيقام في الحرم الجامعي في أبوظبي، إلى تسليط الضوء على مفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعات وأهمية ترسيخها في مختلف مناحي العمل المؤسسي في قطاع التعليم العالي.

وأكد الدكتور علي الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي فخر واعتزاز الجامعة باستضافة منتدى زايد والمسؤولية المجتمعية الأول، مشيراً إلى أن جامعة أبوظبي إنما تترجم من خلال إطلاق هذا المنتدى استراتيجيتها في تعزيز المسؤولية المجتمعية باعتبارها واجباً وطنياً وتؤكد دورها في تعزيز وتسليط الضوء على دور الجامعات في مد جسور التواصل الحضاري والتعاون مع المجتمع لإعداد جيل يحمل ثقافة التعاضد والتكاتف والعمل الإنساني سيراً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.