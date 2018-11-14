27% من الوفيات الناجمة عن الأورام تعود لسرطان الرئة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دعا الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، إلى ضرورة إجراء فحص الكشف المبكر عن سرطان الرئة بالنسبة للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض، الذي يسبب 27 % من الوفيات الناجمة عن السرطان، وهو يتقدم بذلك على سرطانات الثدي والبروستات والقولون.

وأكد الأطباء، بمناسبة شهر التوعية بسرطان الرئة الذي يصادف نوفمبر من كل عام، أهمية الرعاية الصحية الأولية والكشف المبكر في إنقاذ حياة الكثير من المرضى وتحسين فرص العلاج والشفاء والحد من نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة في دولة الإمارات.

ووفقاً لوزارة الصحة، يعد سرطان الرئة هو السبب الأكثر شيوعاً للوفاة من السرطان وأكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال في جميع أنحاء العالم.

أسئلة

ونصح الدكتور علي سعيد وهلا، استشاري أمراض الرئة في معهد الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة في المستشفى كل فرد بالإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالية: هل تجاوزت الـ50 عاماً من العمر؟ هل دخنت بمعدل علبة سجائر يومياً لمدة 30 عاماً أو المدواخ أو الدوخة أو أي من أشكال التبغ الأخرى لمدة 20 عاماً؟ هل كنت من المدخنين خلال السنوات الـ15 الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة بـ«نعم»، فهذا يشير إلى الحاجة لإجراء فحص الكشف المبكر عن سرطان الرئة.

وكان الأطباء في «كليفلاند كلينك أبوظبي» قد نجحوا في الكشف عن نحو 150 حالة سرطان رئة منذ افتتاح المستشفى، ويتضمن الفحص السنوي الذي يوفره المستشفى تصويراً طبقياً محورياً بجرعة إشعاعية منخفضة للكشف عن أي آفات في الرئتين ، وفي حال رصد أي آفة، يتم أخذ جرعة عن طريق تنظير القصبات أو الجراحة أو خلال التصوير الطبقي المحوري.

كما يوفر المستشفى برنامجاً خاصاً للإقلاع عن التدخين يمكن للمدخنين الاستفادة منه إذا كانوا يحققون كل المعايير المطلوبة، علماً أن آثار التدخين على الرئتين تظل مستمرة حتى بعد الإقلاع عن هذه العادة الضارة.

مراحل

يُذكر أن سرطان الرئة يمر بأربع مراحل، ويهدف برنامج الكشف المبكر إلى اكتشاف المرض في مرحلتيه الأولى والثانية، حيث يكون بالإمكان علاجه عادة عن طريق الجراحة، وقد يحتاج المرض في المرحلة الثانية إلى العلاج الكيماوي، فيما يلجأ الأطباء في معظم حالات المرحلة الثالثة إلى العلاجين الكيماوي والإشعاعي أو الجراحة أحياناً.