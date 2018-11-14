«تنفيذي الشارقة» يبحث تطوير مستوى خدمات المواصلات العامة

المصدر: الشارقة - البيان

بحث المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مقترحات تسهم في تطوير مستوى خدمات مزودي الخدمة المقدمة في الإمارة لشبكة المواصلات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.

واستعرض المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات، أمام المجلس، عدداً من المقترحات التي ستسهم في تطوير مستوى خدمات مزودي الخدمة المقدمة في الإمارة لشبكة المواصلات العامة في مختلف الرحلات الداخلية بأنواعها، في فترات اليوم النهارية والليلية، إلى جانب خدمات حافلات التنقل بين المدن من وإلى إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس المقترحات المقدمة الخاصة بتطوير وتنويع خدمات وسائل المواصلات العامة بإمارة الشارقة.

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وذلك تحقيقاً لرؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية في التقرير قيام الدائرة بالحصول على المواصفة القياسية العالمية للعمليات الإدارية (2015/‏9001)، في إطار تطبيق أفضل الممارسات العالمية القياسية التي تختص بكل الإجراءات الإدارية منذ بدايتها حتى نهايتها، وطريقة التوثيق لهذه الإجراءات، والنماذج المستخدمة لها.

كما تضمن التقرير حصول الدائرة على شهادة الجودة (10015) في التدريب التي تختص بتحديد الاحتياجات التدريبية، وتصميم وتنفيذ الخطة التدريبية، وتقديم البرامج وتقييم المدربين والمتدربين والمواد المقدمة.

وهنأ المجلس دائرة الموارد البشرية لحصولها على الشهادتين الدوليتين، وشكر سعادة رئيس الدائرة وفريق العمل على جهودهم المتواصلة في برامج تطوير الكوادر البشرية من موظفي حكومة الشارقة، مما ينعكس على استمرار العطاء، ويُحفّز الموظفين، داعياً الدائرة إلى مواصلة الجودة والتميز والمراجعة والمتابعة المستمرة في تطوير البرامج التي ترتقي بمستويات الموظفين الإدارية والمهنية، وذلك في الدوائر والمؤسسات والهيئات كافة.

ولي عهد الشارقة يستقبل أعضاء مجلس الشباب

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، رئيس وأعضاء مجلس الشارقة للشباب، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه بأعضاء الوفد، الذين قدموا للسلام على سموه واستعراض منجزاتهم وأنشطتهم وفعالياتهم خلال دورة عملهم، مثنياً سموه على جهودهم خلال الدورة الحالية للمجلس، وعطائهم المتميز لتفعيل أدوار المجلس الهامة تجاه الشباب بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي نظمت خلال الفترة الماضية، مؤكداً الحرص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاهتمام بالشباب وبكل البرامج التي تدعمهم وتسهم في تطوير قدراتهم وصقلها.

معرفة

وشدّد سموه على أهمية اتجاه الشباب إلى المعرفة والتعلم وتعميقهما، والالتزام بثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والمجتمع، والأخلاق والهوية الوطنية، وهو ما يسهم في تكوين شخصية الشباب الخاصة.