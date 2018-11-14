الشيخة فاطمة تستقبل قرينة الرئيس العراقي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بقصر البحر ظهر أمس سرباغ صالح قرينة الرئيس العراقي الذي يزور البلاد حالياً، وأثنت صالح على جهود سمو الشيخة فاطمة في قيادة ودعم مسيرة تقدم المرأة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من رفعة وعزة ومكانة وما حققته من إنجازات ومكاسب على صعيد تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما زارت سرباغ صالح مقر الاتحاد النسائي العام وتجولت في أقسامه وإداراته.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بقرينة الرئيس العراقي والوفد المرافق لها وأكدت سموها أهمية هذه الزيارة، وقالت: «إنها تشكل فرصة لتبادل الآراء والتشاور حول عدد من القضايا الراهنة التي تهم المرأة في البلدين».

وأطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة الرئيس العراقي على مسيرة تقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وما وصلت إليه من مكانة ورفعة وما حققته من مكتسبات وإنجازات على جميع الأصعدة بدعم كامل من القيادة الرشيدة في الدولة عبر مساواتها الكاملة مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات ومشاركتها الأصيلة في شتى مناحي الحياة، بحيث أصبحت تشغل اليوم العديد من المناصب الوزارية في مجلس الوزراء، وكذلك في المجلس الوطني الاتحادي والسلك الدبلوماسي، إضافة إلى تواجدها القوي في عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص ومختلف مواقع وضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.

نهضة

من جانبها، أعربت قرينة الرئيس العراقي عن سعادتها والوفد المرافق لها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة واعتزازها وفخرها بما شهدته من نهضة حضارية شاملة وما حققته الدولة من تقدم وازدهار ورفاهية.

وحضر المقابلة حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، وحرم الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وحرم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان سمو الشيخة شما بنت محمد بن زايد آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والشيخة سلامة بنت هزاع بن زايد آل نهيان.

وحرم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان الشيخة لطيفة بنت طحنون، والشيخة فاطمة بنت سحمي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ورزان المبارك الأمين العام لهيئة البيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي إلى جانب حرم السفير العراقي لدى الدولة.

زيارة

إلى ذلك، زارت قرينة الرئيس العراقي مقر الاتحاد النسائي العام وتجولت في أقسامه وإداراته، ورحبت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام بزيارة سرباغ، وقالت: «إن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة لتتعرف على مراحل تقدم المرأة الإماراتية في كل مجالات العمل».

وأوضحت السويدي: «إن الاتحاد النسائي يقدر هذه الزيارة ويحرص على اطلاع الزائرين على البرامج التي يضعها الاتحاد النسائي برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتوعية وتأهيل المرأة في كل المجالات».

وأعربت الريم عبدالله الفلاسي من جانبها عن تقديرها لزيارة قرينة الرئيس العراقي لمقر الاتحاد النسائي العام، وقالت إنها عبرت عن إعجابها بما وصلت إليه المرأة والأم الإماراتية من تقدم بفضل الجهود التي تبذلها سمو أم الإمارات لرعاية المرأة والأم والطفل في آن واحد باعتبار هؤلاء هم أساس الأسرة الإماراتية واللبنة الأولى للمجتمع.