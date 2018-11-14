المجلس الأمني يبحث الاستعدادات لاستضافة إكسبو دبي 2020

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رقم (822) لسنة 2017، ترأس الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، بحضور اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اجتماع المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود بحضور أعضاء المجلس وكبار الضباط على مستوى الدوائر الشرطية.

وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الشعفار بأعضاء المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، مؤكداً على أهمية الجاهزية التامة والاستعداد وتسخير كافة الإمكانيات والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يعتبر ذا أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية ويشكل ملتقى للحضارات والثقافات.

الفريق الواحد

وأكد الفريق الشعفار، أهمية عمل جميع الجهات والقطاعات الأمنية بروح الفريق الواحد المتكامل من أجل إخراج الحدث على أحسن وجه، وبما يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة العالمية في تنظيم أفضل الفعاليات العالمية، وضرورة توفير أفضل الخدمات الأمنية للمشاركين في هذا الحدث الضخم، خاصة مع توقّع إقبال عدد كبير من الزوار على أجنحة المعرض.

واستمع الفريق الشعفار واللواء المري وأعضاء المجلس إلى شرح مُفصّل حول كافة الاستعدادات والمراحل التحضيرية في الجوانب الأمنية والبنية التحتية، والإنشاءات على أرض الواقع، وناقشوا الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها تحضيراً للحدث العالمي.

وقدم العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، شرحاً حول خطط القطاعات الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو، والتي تم تقسيمها على 3 قطاعات رئيسية «قطاع العمليات، وقطاع الدعم والإسناد وقطاع البحث الجنائي»، واستعرض الهيكل التنظيمي للقطاعات وآلية العمل والتنسيق فيما بينها.

برنامج زمني

من جانبه، استعرض أحمد الخطيب نائب الرئيس للتطوير العقاري في مكتب إكسبو، البرنامج الزمني الخاص بإنجاز معرض إكسبو منذ بدء الأعمال التحضيرية عام 2016، ومرحلة التصميم وإنشاء البنية التحتية من طرق وخط مترو، إلى جانب المباني الرئيسية ونسبة الإنجاز فيها والتحضيرات الجاري عملها على أرض الواقع، وصولاً إلى يوم انطلاق فعاليات المعرض في الـ 20 من أكتوبر 2020 إلى 10 من أبريل 2021.

كما وقدم الخطيب شرحاً حول الشعار الرئيسي لـ«إكسبو 2020»، والمتمثل في«تواصل العقول وصنع المستقبل» وشعاراته الفرعية الثلاثة «الاستدامة والفرص والتنقل»، والذي يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مستعرضاً كافة المشاريع المتعلقة بالاستدامة ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي ختام الاجتماع، أثنى الفريق الشعفار على جهود أعضاء المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020، وعلى الجهود الجبارة التي يقومون بها من أجل التحضير لهذا الحدث العالمي الكبير.