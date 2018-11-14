«الإمارات للدراسات» ينظّم محاضرة توعوية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، محاضرة حول التوعية المرورية بعنوان «عدم ترك مسافة كافية بين المركبات» ألقاها المساعد أول أحمد عبده ثابت، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.

وجاءت هذه المحاضرة، في سياق الحملة التي أطلقتها مديرية المرور والدوريات، التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتوعية قائدي المركبات، من أجل تفادي الأخطار الناجمة عن إهمال بعض السائقين في الطريق، مع إعادة التذكير بقواعد السير وقوانينه، وأهمية ترك مسافة آمنة بين السيارات، سواء كان ذلك في حالات وقوف المركبات أو سيرها، لضمان سلامة قائد المركبة والركاب.

وسلط المساعد أول أحمد عبده ثابت، من مديرية المرور والدوريات، التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الضوء على المخاطر التي يتسبب فيها بعض السائقين، بارتكابهم مخالفات في قيادة مركباتهم، من دون مراعاة ترك مسافة الأمان اللازمة للسلامة بين المركبات، وهي المخالفات والأخطاء التي تتسبب في وقوع الكثير من حوادث السير على الطرق، وإصابات ووفيات.وتحدث المحاضر عن أهمية التوعية المرورية، ودورها في حفظ النفس البشرية، التي تعد أولوية رئيسة، مشدداً على أن شرطة أبوظبي، تبذل كل ما تستطيع في هذا المجال، لإيمانها بالأهمية القصوى لحفظ حياة الإنسان.