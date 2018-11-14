«خيرية الشارقة» تفتتح معهد سحاب الخير في مصر

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية معهد سحاب الخير التعليمي في قرية القن بمحافظة كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية، ويضم المعهد 12 فصلاً دراسياً، وعدداً من المكاتب الإدارية، وذلك بتكلفة نصف مليون درهم.

وكان وفد الجمعية المكون من محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات، وسعيد الطنيجي، مدير مكتب البطائح، وممثلين عن شركة العربية للطيران - الشريك مع الجمعية في مبادرة سحاب الخير، قد زار مصر لمدة خمسة أيام، تفقد فيها المشاريع والأعمال الخيرية التي تنفذها وتشرف عليها الجمعية في مناطق مختلفة بمصر.

وقال الزري إن برنامج الزيارة إلى جمهورية مصر العربية استمر خمسة أيام، تم خلالها افتتاح معهد سحاب الخير التعليمي بقرية القن في محافظة كفر الشيخ الذي تم إنشاؤه من حساب تبرعات المسافرين على متن طيران العربية، وذلك بموجب اتفاقية سحاب الخير بين الجمعية وشركة العربية للطيران.

ولفت إلى أن المعهد يضم 12 فصلاً دراسياً وعدداً من المكاتب الإدارية، وذلك بتكلفة نصف مليون درهم، كما تم تفقد بعض المساجد والمنشآت التعليمية التي تم إنشاؤها.