مجلس محمد خلف في أبوظبي ينظم محاضرة عن «التحديات المستقبلية»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، مساء أول من أمس، محاضرة في مجلس محمد خلف في منطقة الكرامة، تحت عنوان «التحديات المستقبلية»، قدمها الدكتور محمد الكويتي، خبير الأمن الإلكتروني، وأدار الحوار فيها الإعلامي حسين العامري.

وشهد المحاضرة اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، إلى جانب عدد من أهالي المنطقة ورواد المجلس من المثقفين والكتاب والشعراء والإعلاميين والفنانين.