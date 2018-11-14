محمد بن زايد: أبناء الإمارات وشهداؤها سطروا مواقف خالدة في كل الميادين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن أبطال الوطن وأبناءه يجسدون أسمى قيم الولاء والوفاء والانتماء والشجاعة المتجذرة لدى أبناء الإمارات من خلال تسطير المواقف البطولية داخل الدولة وخارجها في مختلف ميادين الحق والعز والكرامة». جاء ذلك خلال تقليد سموه عدداً من أبطال القوات المسلحة وسام المجد من الطبقة الأولى، ووسام الشجاعة، تقديراً وتكريماً لمواقفهم البطولية التي أبدوها خلال أداء مهامهم الوطنية.

وأشاد سموه خلال استقباله الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والضباط وضباط الصف المكرمين في قصر البحر في أبوظبي، بمستوى كفاءة وجاهزية وقدرات أبطال قواتنا المسلحة القيادية والعسكرية الميدانية، وقال سموه: «إننا سعداء بمستوى الجاهزية والاستعداد الذي تتمتعون به والقدرة على تنفيذ المهام التي توكل إليكم بكل كفاءة واحترافية».

واستحضر سموه تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم في ساحات القتال سعياً إلى علو وطنهم، وقال سموه: «سيظل شهداء الوطن خالدين بسيرهم العطرة، باقين أبد الدهر عبرة في البذل والعطاء، تخلدهم الأجيال، وتحفظ مآثرهم، وتستقي من بطولاتهم قصص ومواقف العز والشرف».

وفي تدوينة نشرها حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال سموه: «ببالغ الاعتزاز كرمنا عدداً من أبطال القوات المسلحة البواسل، وقلدناهم أوسمة المجد والشجاعة، نفخر بأبناء الوطن البررة وبما جسدوه من وفاء وشجاعة وإقدام وتضحية، تحية لمواقفهم البطولية المشرفة والرحمة والغفران لشهدائنا الأبرار».

تقليد

وقلد سموه وسام المجد من الطبقة الأولى لكل من: العميد ركن عبدالسلام الشحي، والعقيد ركن طيار عادل صنقور، والعقيد ركن سالم الدهماني، والعقيد ركن أحمد الزعابي، والعقيد ركن محمد المزروعي، وملازم أول طيار مرشد البلوشي. كما قلد سموه وسام الشجاعة لكل من: العقيد ركن سيف الشامسي، والنقيب سعيد الشحي، والمرشح أحمد الظنحاني، والوكيل أحمد الكعبي.

حضر مراسم تقليد الأوسمة، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.