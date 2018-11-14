سعود القاسمي: الإمارات بيئة آمنة ومزدهرة لكل الناس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة جائزة «القائد صاحب الرؤية» في حفل توزيع جوائز «أربييان بزنس» الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا في النخلة دبي. ووجه سموه في كلمة له بهذه المناسبة الشكر إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وأبناء رأس الخيمة ولكل من أسهم في إثراء تجربته وألهمه على مر السنين.

وقال سموه: «إن سكان رأس الخيمة من المواطنين والمقيمين يساهمون في جعل الإمارة مكاناً رائعاً للعيش والعمل، كما تكرم هذه الجائزة التقدم الذي حققته رأس الخيمة خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف سموه: «أشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أنشأت بيئة آمنة ومزدهرة للناس من جميع أنحاء العالم، فمن غير رؤية قيادتنا، لما أصبحت الدولة هذا البلد العظيم الذي ننعم به اليوم، يريد بعض الأشخاص تحقيق أهداف في حياتهم ولكن الأهم من ذلك هو وضع علامة للأجيال القادمة وهذا ما أسعى لتحقيقه»، وأضاف سموه: «أعمارنا كبشر محدودة لكن يجب أن يكون نجاح رأس الخيمة مستمراً ولا نهاية له بإذن الله».

ومن جهته أكد علي عكاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة آي تي بي الإعلامية أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي يعد أهلاً لجائزة «القائد صاحب الرؤية» حيث تطورت تحت قيادته رأس الخيمة وأصبحت وجهة اقتصادية متنوعة، استقطبت أكثر من مليون سائح هذا العام فقط.

وأشار إلى أن الإمارة تطورت وازدهرت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل منظومة تشريعية محكمة، وسعي جميع الدوائر الحكومية جاهدة لتحقيق أهدافها المستمدة من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لكن أكثر ما يثير الإعجاب هو الشغف والعزيمة والدافع الحثيث للنمو لدى سموه كل يوم، في الوقت الذي يحفز فيه فريق عمله على تحقيق نجاح أكبر.

ومن ناحيته قال جيريمي لورانس، مدير التحرير في أريبيان بزنس: «إنه عندما اجتمع فريق التحرير قبل 6 أشهر للنظر في المرشحين لجوائز هذا العام تم اختيار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي من قبل أعضاء فريق التحكيم وذلك بفضل إنجازاته العظيمة وقيمه التي يعمل بها ورؤيته وقيادته، مؤكداً أن سموه يعد نموذجاً للجميع».