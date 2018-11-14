وكالة أنباء الإمارات تبث خدماتها إلى العالم بـ13 لغة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ينظم المجلس الوطني للإعلام صباح اليوم الأربعاء إحاطة إعلامية حول توسيع نطاق خدمات وكالة أنباء الإمارات «وام» لتشمل 13 لغة بعد إضافة 5 لغات جديدة.

ويتحدث محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات - خلال الإحاطة الإعلامية - عن إطلاق الخدمات الإخبارية الجديدة لوكالة أنباء الإمارات بـ5 لغات جديدة، استكمالاً لمسيرة التطوير في الوكالة، بما يسهم في تعزيز صورة الدولة من خلال إبراز إنجازاتها الحضارية، وتوفير مختلف الخدمات الإخبارية لشريحة واسعة من الجمهور في مختلف أرجاء العالم.

وتتناول الإحاطة الإعلامية دور ومسؤولية المجلس الوطني للإعلام في تسليط الضوء على الإنجازات التي تشهدها دولة الإمارات تماشياً مع نهج التواصل والتعاون الإيجابي البنّاء الذي رسخته القيادة الرشيدة، باعتبار أن دولة الإمارات تعد نموذجاً عالمياً للانفتاح على الثقافات والحضارات ومع مختلف شعوب العالم، وتوسيع بث خدمات وكالة أنباء الإمارات ليشمل لغات جديدة يأتي لتحقيق هذه الأهداف وترسيخ ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر التي تعد من سمات الشخصية الوطنية الإماراتية.

ويأتي التطوير في إطار رؤية المجلس الوطني للإعلام للنهوض بقطاع الإعلام في الدولة وتعزيز قدرته على نشر رسالة الإمارات ومواكبة مكانتها المتميزة بصفتها نموذجاً عالمياً للتعايش بين مختلف الأجناس والأعراق والديانات من خلال تقديم تغطية إعلامية ذات نطاق جغرافي واسع، يشمل كافة قارات العالم.

وشهدت وكالة أنباء «وام» عبر 41 عاماً من العمل والتطوير إنجازات مهمة، وتستهدف خدمات «وام» سكان أكثر من 100 دولة حول العالم، بهدف ترسيخ صورة الدولة الإيجابية وإيصال أخبارها وإبراز إنجازاتها عالمياً من خلال بث الأخبار والمعلومات والتقارير بأكثر لغات العالم انتشاراً.