إطلاق دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دفعته الرابعة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجـار بالبشــر ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمـــة، الدفعة الرابعة لدبلوم مكافحــة جرائــم الاتجـــار بالبشــر، وهــو البرنامج المهني التخصصــي الأول على المستوى الوطني والعربي الذي يُعنى بالمعالجـــة العلميـــة والحصرية لجريمة محددة من الجرائم الجنائية، جريمة الاتجار بالبشر.

وجاء إطلاق الدفعة الرابعة في معهد دبي القضائي بحضور القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، والعقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة دبي، فيما بلغ عدد المنتسبين لهذه الدفعة هذا العام 35 منتسباً ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة.