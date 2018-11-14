استعراض النظام الانتخابي للمجلس الوطني خلال ملتقى بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

شاركت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في أعمال الملتقى الثاني للإدارات الانتخابية العربية الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة للمرة الثانية على التوالي، تحت شعار «تسجيل الناخبين»، وذلك بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

ومثّل الوزارة الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور عبدالله سليمان أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون الانتخابية والتنمية السياسية بالوزارة.

وقال الغفلي إن مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الثانية للملتقى تأتي لاستعراض النظام الانتخابي المعمول به بالدولة، ونحن نتجه للاستحقاق الرابع لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي العام المقبل، مشدداً على أهمية الموضوع الذي يناقشه الملتقى وهو تسجيل الناخبين.