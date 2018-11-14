مليون درهم من «صقر للأعمال الخيرية» إلى «صندوق الفرج»

المصدر: أبوظبي - البيان

قدّمت مؤسسة «صقر للأعمال الخيرية» شيكاً بمبلغ مليون درهم إلى «صندوق الفرج» بأبوظبي كإحدى مبادراتها في «عام زايد».

كما وقّع الجانبان اتفاقية تعاون بهدف تكثيف التعاون المشترك في مجالات العمل الخيري والإنساني، وتعزيز التعاون في مجال رعاية الأطفال والنساء من أسر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والعمل على ضمان حياةٍ كريمة لهم، تحقيقاً لاستراتيجية الصندوق خلال «عام زايد» 2018.

وقّع الاتفاقية أحمد راشد الزعابي، المدير العام لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية، وصقر لخريباني النعيمي، المدير التنفيذي لـ«صندوق الفرج».

وأشاد العميد عبد الحكيم سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، بهذا الدعم الكريم الذي قدّمته مؤسسة «صقر للأعمال الخيرية»، وجهودها الإنسانية النبيلة والمُتميّزة في توفير الدعم المالي اللازم للصندوق للإفراج عن نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ودعم أسرهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، معرباً عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية المُهمّة التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك.