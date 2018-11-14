تكريم الفائزين بمسابقة السلامة في الحر

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

تمكن مفتشو إدارة الصحة والبيئة في بلدية أم القيوين من ضبط ومصادرة كمية من أوراق البان المحظورة، حيث بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 1000 ورقة، والتي تتداولها فئات من الجنسية الآسيوية ويتم الترويج لها وبيعها داخل الدولة بشكل غير قانوني، وذلك خلال الجولات التفتيشية المفاجئة والتي كانت مجهزة ومعدة للبيع ومعها مواد أخرى ملحقه بها في عملية الإعداد والتي تشكل خطراً على الجهاز العصبي وصحة الإنسان.

وأكد غانم الجرعد مدير إدارة الصحة العامة والبيئة مصادرة وإتلاف كامل البضاعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لضمان عدم تكرار المخالفة وللحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، لافتاً إلى أن هذه المادة تشوه الطرقات والمظهر الحضاري للإمارة.

مصادرة أوراق «بان» في أم القيوين