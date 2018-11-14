200 مشاركة في مسابقة «محمد بن راشد للثقافة الإسلامية»

المصدر: دبي - البيان

نظّمت إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي المسابقة السنوية لعام 2018، في مجال السيرة النبوية، بمشاركة أكثر من 200 متسابقة من مختلف الجنسيات.

وقالت هند حسين لوتاه، مديرة إدارة المركز: جاء تنظيم هذه المسابقة في إطار خطط المركز ومشاريعه في تفعيل الأواصر المعرفية المشتركة بين الدارسات في المركز، وتطوير مستوياتهنّ، ولا سيما في مجالات العلوم الإسلامية، ومنها السيرة النبوية الشريفة.

من جهتها قالت هدى الكعبي رئيسة قسم الدارسين في المركز: تم الإعداد لهذه المسابقة، من خلال اختيار كتاب في السيرة النبوية، وتحديد موعد للاختبار الإلكتروني، بمزاياه في تعدد الخيارات، وبواقع 30 سؤالاً متنوعاً في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، خلال ساعة واحدة، وجاء تقسيم المتسابقات إلى ثلاث مجموعات شاركن في الاختبار بناءً على جدولة معدة من القسم وبالتتابع، كما تم توفير حافلات لنقل المشاركات من أماكن الدورات والمركز إلى مقر الاختبار، الذي نُظّم بمقر مدرسة أم سقيم للبنات، في منطقة أم سقيم بدبي، وبالتنسيق مع إدارة المدرسة.