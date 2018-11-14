الفجيرة تحتضن المؤتمر العربي للاستثمار في الأمن الغذائي

المصدر: الفجيرة - وام

تنطلق في الفجيرة اليوم أعمال المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي، تحت شعار «الزراعة الذكية خيار واعد للعالم العربي»، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمشاركة الغرف العربية واتحاداتها والشركات العربية والدولية الرائدة في مجال الأمن الغذائي والمنظمات والاتحادات والمؤسسات التمويلية العربية والدولية المعنية.

وينظم الفعاليات، اتحاد الغرف العربية ووزارة التغير المناخي والبيئة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والاتحاد العربي للصناعات الغذائية.