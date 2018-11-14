تكريم فرق العمل المتميزة في وزارة «شؤون الوطني»

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أمس، حفلاً خاصاً لتكريم الإدارات وفرق العمل التي حققت إنجازات متميزة على صعيد دعم وتحقيق رؤية والأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وشكل حفل التكريم مناسبة للاحتفاء بإنجازات فرق عمل الوزارة وتقديم الشكر لهم، وفرصة للتواصل المباشر، والاطلاع على أهم الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية والخطط المستقبلية لعمل الوزارة.

وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن العمل بروح الفريق الواحد هو الأساس لتحقيق التميز والريادة وتحقيق الوزارة للنجاحات وحصد الكثير من الجوائز، وقال: «إن العمل المشترك لفرق الوزارة شكّل منظومة عمل تتكامل فيها الأدوار والمسؤوليات لتحقيق التميز في الأداء وتقديم أفضل الخدمات».