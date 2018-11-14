مشاركة متميزة لـ«خليفة الإنسانية» في مهرجان الحرف والصناعات التقليدية

المصدر: العين - وام

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حضورها المميز في فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي تنظمه هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة منذ مطلع الشهر الحالي في سوق القطارة التراثي في مدينة العين ويستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

ويستقبل جناح المؤسسة المخصص للأسر المواطنة المئات من زوار المعرض من مختلف الشرائح والفئات العمرية مبرزاً جوانب مختلفة مما تنتجه الأسر المواطنة لا سيما الحرف اليدوية والتراثية.

وأكد محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة دعم المؤسسة لمبادرة «الأسر المواطنة» من خلال التواجد في أهم المهرجانات والمعارض والفعاليات التي تقام على أرض الدولة.